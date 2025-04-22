Terme Milli Eğitim Müdürü Köse\'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, milletin kaderini kendi ellerine aldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı o kutlu günün 105. yıl dönümünü ve Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

23 Nisan'ın, milletin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir gün olduğuna dikkati çeken Köse, "Aynı zamanda, bu değerli mirasın geleceği olan siz sevgili çocuklara emanet edildiği anlamlı bir bayramdır. Çünkü sizler, sevgili çocuklar, bu milletin geleceğisiniz. Sizler, köklerden geleceğe eğitim, teknoloji, üretimde ön plana çıkarak tarihine sahip çıkan, kültürel mirasını koruyan, ahlaklı, erdemli ve vatanını seven bireyler olarak yetişiyorsunuz. Maarif davamızın özü de budur. Bilgili olduğu kadar değerli insanlar yetiştirmek. Bugün buradan, sizlerin gözlerindeki ışıltıda bu ülkenin yarınlarını görüyor, sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin her bir çocuğun gönlüne sevgiyi, sorumluluğu ve vatan sevgisini işlediklerini aktaran Köse, emeklerinin ülkenin yarınlarında büyük karşılık bulacağına inandıklarını vurguladı.

Köse, şunları kaydetti:

"Kıymetli veliler, sizlerin desteği, evlatlarımızın hem akademik hem de ahlaki gelişiminde en büyük güçtür. Hep birlikte, çocuklarımızı köklerine bağlı ama dünyaya açık bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, siz sevgili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Ne mutlu size ki bu güzel vatanın çocuklarısınız."