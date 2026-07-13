Termik Santralin Çevre İzni İptali İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Termik Santralin Çevre İzni İptali İstendi

13.07.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki santralin emisyonları mevzuata aykırı bulundu, çevre izin süreci eleştirildi.

Haber: Buse ÖZBEY

(KAHRAMANMARAŞ) – Kahramanmaraş 1. İdare Mahkemesi'nin, Çelikler Afşin Elbistan (A) Termik Santrali'ne verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin iptali istemiyle açılan davada görevlendirdiği bilirkişi heyeti, santralin hava emisyonu yönünden çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü, izin sürecinde tüm ünitelerin birlikte değerlendirilmesi zorunluluğunun yerine getirilmediği ve insan sağlığı ile çevre açısından "ciddi ve süregelen risk" bulunduğu kanaatine vardı.

Yeşil Barış Akdeniz Derneği (Greenpeace Akdeniz) ve bölge sakinlerinin açtığı davada hazırlanan 4'ü profesör 7 kişinin hazırladığı bilirkişi raporunda, santrale 7 Ekim 2024 tarihinde verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi teknik açıdan incelendi.

Raporda, 13 Mart 2026 tarihinde santralin 4. ünitesinde yapılan resmi ölçümlerde, kükürtdioksit ve azotdioksit emisyonlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen sınır değerleri üç ardışık ölçümün tamamında aştığı belirtildi.

Toz ve karbonmonoksit değerlerinin sınırların altında kaldığı, ancak kükürtdioksit ve azotdioksit emisyonlarının mevzuata aykırı seviyelerde olduğu kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, söz konusu sınır aşımının münferit bir olay olmadığını, Bakanlığın dosyaya sunduğu 2024 yılı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) verilerinin de bu durumu doğruladığını belirtti.

ÇEVRE İZNİ SADECE 4. ÜNİTE ESAS ALINARAK VERİLMİŞ

Bilirkişi heyeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin aynı adreste bulunan tüm tesislerin birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılan hükmüne rağmen dava konusu çevre izninin yalnızca santralin 4. ünitesi esas alınarak verildiğini belirledi.

Raporda, aynı sahada bulunan diğer ünitelerin izin kapsamına dahil edilmemesinin yönetmeliğin öngördüğü "entegre değerlendirme yükümlülüğüne" aykırı olduğu ifade edildi. 2024 yılı SEÖS verilerinin, izin kapsamı dışında bırakılan 3. ünitenin de söz konusu dönemde faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, en yakın yerleşim yerinde yapılan gündüz gürültü ölçümünde değerin, yönetmelikteki sınırın altında kaldığı belirtildi. Ancak ölçümün yalnızca 4. ünitenin çalıştığı sırada yapıldığı, diğer ünitelerin de eş zamanlı çalışması halinde gürültü seviyesinin değişebileceği ifade edildi, gece dönemi için ise uygunluk değerlendirmesi yapılamadığı kaydedildi.

BELGE EKSİKLİKLERİ

Atıksu deşarjına ilişkin incelemelerde, yönetmelik sınırlarının aşılmadığı, ancak periyodik iç izleme kayıtlarının dosyada bulunmadığı belirtildi.

Düzenli depolama sahasına ilişkin değerlendirmede ise izleme raporlarındaki doluluk oranları arasında çelişkiler bulunduğu, bazı lisanslı atık kodlarının kullanılmadığı ve sızıntı suyuna ilişkin tespitlerin tek seferlik incelemeye dayandığı ifade edilerek, belge ve izleme eksikliklerine işaret edildi.

UZUN VADEDE SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Raporda, biyoloji, ziraat mühendisliği ve halk sağlığı uzmanlarının ortak değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre, hava emisyonlarındaki uygunsuzlukların insan sağlığı, tarımsal üretim, su kaynakları ve ekosistem üzerinde ciddi ve sürekli risk oluşturduğu belirtildi.

Halk sağlığı açısından mevcut resmi verilere göre, bölgede istatistiksel olarak anlamlı bir hastalık ya da kanser artışının henüz tespit edilmediği ifade edilirken, kronik çevresel etkilerin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bilirkişi heyeti sonuç bölümünde, dava konusu çevre izin ve lisans belgesinin hava emisyonu yönünden gerekli teknik şartları karşılamadığı, çevre izin sürecinde tüm tesislerin birlikte değerlendirilmesi zorunluluğunun yerine getirilmediği ve tespit edilen eksikliklerin yapısal nitelik taşıdığı kanaatine varıldı.

Heyet, hava emisyonlarındaki uygunsuzlukların insan sağlığı, tarım, su kaynakları ve ekosistem üzerinde ciddi ve süregelen risk oluşturduğunu belirtirken, idari işlemin hukuka uygunluğunu mahkemeye bıraktı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Termik Santralin Çevre İzni İptali İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray
Ederson’un söylediği şey Nathan Ake’yi saniyeler içerisinde ikna etmiş Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:27:59. #7.12#
SON DAKİKA: Termik Santralin Çevre İzni İptali İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.