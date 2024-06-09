Terör gazisi teknolojik çalışmalarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Terör gazisi teknolojik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Sivaslı terör gazisi Bayram Uslu, hiçbir eğitim almamasına rağmen geliştirdiği teknolojik ürünlerle dikkat çekiyor. Kendini teknolojiye adayan Uslu, yazılım öğrenerek telefonla kontrol edilebilen araç tasarladı ve yaklaşık 30 sayfalık bir yazılım geliştirdi. Ayrıca güneş paneliyle çalışan elektrikli bir fayton da üreten Uslu, tasarladığı amfibi aracı destek göremediği için hurdacıya satmak zorunda kaldı.

09.06.2024 12:36
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Terör gazisi teknolojik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

-Sivaslı terör gazisi eğitim almamasına rağmen geliştirdiği kendi yazılımı ve teknolojik ürünlerle günümüz mühendislerine taş çıkartıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve 1997 yılında Şırnak'ta katıldığı operasyonda gazi olan Bayram Uslu, hiçbir eğitim almamasına rağmen geliştirdiği teknolojik ürünlerle dikkat çekiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğup büyüyen Bayram Uslu, 1997 yılında askerlik hizmetini yerine getirmek için Şırnak'a gitti. Katıldığı bir operasyonda yaralanan arkadaşını çıkardığı sırada yaralanan Bayram Uslu, gazilik unvanı aldı. 1997 yılından bu yana birçok ameliyata giren Bayram Uslu, bu süre zarfında kendini teknolojiye adadı. Tedavi gördüğü sırada yazılım öğrenmeye başlayan Bayram Uslu, hem karada hem de suda gidebilecek araç tasarladı. Telefon ile otomobilini kontrol edebileceği bir devre de hazırlayan Gazi Bayram Uslu, yaklaşık 30 sayfalık yazılım geliştirdi.

Bayram Uslu bilişim teknolojilerine ilgisinin merakla başladığını belirterek, "1997 Yılında Şırnak'ın Cudi Dağı'nda girmiş olduğumuz bir operasyonda yaralı arkadaşımı çıkarırken vuruldum. Bu elektronik tutkusu çocukluğumdan gelen bir şey. Merak üzerine başladım. Sürekli araştırarak deneme, yanılma yöntemiyle yapacağım şeyleri yapıyorum. Bugüne kadar ki en büyük projem telefonla aracı uzaktan kontrol etmekti. En çok zorlandığımda onun yazılımıydı. Tekerin üzerine herhangi bir cisim konulduğunda telefonuma mesaj geliyordu. Benden habersiz kapısı açıldığı takdirde mesaj geliyordu. Araba ben istediğim zaman çalışıyordu. Bunun mesafe olayı yoktu. GSM'in çektiği her yerde çalışabiliyordu. Elektrikli fayton yaptım. Sürekli şarja takıp çıkarmak yerine çözüm bulmak istedim ve güneş paneli yerleştirdim, şu anda kullanıyorum" dedi.

Tasarladığı amfibi aracı hurdacıya satmak zorunda kaldı

Yaklaşık 5 yıl önce tasarladığını aracı destek göremediğini için aracı hurdacıya satmak zorunda kalan Uslu, "Hem karada hem de denizde gidebilecek bir araç yaptım. Amfibi bir araçtı. Şarkışla Barajı'nda da defalarca test ettim. Buradan binip gidiyorsunuz, suya girip geri geliyorsunuz. Bazı parçalarını ben yapamadım. Sanayiye gittiğimde benim çizimim sorgulanıyordu. Sürekli gidiyordum, parçaları yaptıramadım. Yeniçubuk'a gidiyordum, orası da masraf ve maneviyat açısından sorun oluyordu. Benden ondan bıkarak hurdacıya sattım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Terör gazisi teknolojik çalışmalarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

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