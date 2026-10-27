Terör ihbarıyla Las Vegas'a dönen United uçağında 25 yaşındaki yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Terör ihbarıyla Las Vegas'a dönen United uçağında 25 yaşındaki yolcu tutuklandı

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Newark'a gitmek üzere Las Vegas'tan kalkan United Airlines uçağı, bir yolcunun terör tehdidi ihbarı üzerine kalkışından bir saat geçmeden geri döndü. Polis 25 yaşındaki yolcuyu tutukladı; uçaktaki 150 yolcu güvenle döndü, ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.

LAS ABD'de, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun "terör tehdidinde" bulunduğu ihbarı üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.

New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden havalanan yolcu uçağında "terör tehdidinde" bulunulduğuna dair ihbar alındı.

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, gece yapılması planlanan seferde uçak, kalkışının üstünden bir saat geçmeden Las Vegas'a döndü.

Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını ve terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

United Airlines, uçakta bulunan 150 yolcuyla Las Vegas'a güvenli şekilde dönüldüğünü ve kararın "olası bir güvenlik endişesi" nedeniyle alındığını duyurdu.

Cumartesi gecesi ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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