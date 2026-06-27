Terör Operasyonunda 178 Tutuklama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; terör örgütlerinin ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. 6 şüpheli Başsavcılık'taki ifadelerinin salıverilirken, 212 şüpheli ise terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 178'i tutuklanırken, 34'ü ise ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.