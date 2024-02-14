Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye\'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı belirlenen kişilerin mal varlıklarının dondurulması kararı, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince alındı.

14.02.2024 02:00  Güncelleme: 02:03
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RESMİ Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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