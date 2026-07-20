Terör Suçları İçin Müstakil Bürolar Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terör Suçları İçin Müstakil Bürolar Kuruluyor

20.07.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, terör suçları soruşturmaları için 175 yeni büro kuracak.

Adalet Bakanlığınca, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 175 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına "Terör Suçları Soruşturma Bürosu" konulu yazı gönderildi.

Buna göre, il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulacak. Büroların görev tanımında terör suçları dışındaki suçlara yer verilmeyecek.

Ayrıca buradaki Cumhuriyet savcıları, terör suçları haricinde nöbet, duruşma savcılığı veya başka herhangi bir işte görevlendirilmeyecek.

Bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının listesi, güncellemelerle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına bildirilecek.

Terör suçlarına ilişkin iş ve işlemler yalnızca il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca yürütülecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise il Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak talimatla ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan işlemlere ilişkin evrak, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede il Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinesinde, her ayın ilk haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire başkanlıkları görevlilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantılarda terörle mücadeleye katkı sağlayacak değerlendirmeler il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak.

Ayrıca, Terör Suçları Daire Başkanlığınca ülke genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler derlenecek. Bu veriler, koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlere iletilecek.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör Suçları İçin Müstakil Bürolar Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı Boğaz turkuaza büründü NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü
Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Böyle evlat olmaz olsun Babasının tek umudunu küle çevirdi Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 23:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: Terör Suçları İçin Müstakil Bürolar Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.