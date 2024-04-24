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Terörden temizlenen dağlarda yetişen şifalı otlar ilaç deposu gibi

Vatandaşlar şifalı bitkileri toplamak için dağlara çıkıyor

ŞIRNAK - Şırnak dağlarından temizlenen terörün ardından oluşan huzurla birlikte vatandaşlar şifalı otları toplamak için dağlara akın etmeye başladı. Adeta ilaç deposu olan dağlarda bir çok hastalığa iyi gelen bitkiler yetişiyor.

Beytüşşebap ilçesinde 3 bin metreye kadar çıkan karlı dağlarda bahar aylarında yetişen endemik bitki türleri binlerce hastaya şifa oluyor. Hengedan, bik ve ment otlarının yanı sıra, çevr, luşk, kenger, heliz, alilo ve daha bir çok bitkinin yetiştiği dağlara giden vatandaşlar günlerce topladıkları bitkileri at sırtında köylerine getiriyor. Zorlu yolculuk ve pancar toplama 2 gün sürüyor. 6 kilometre atların sırtında dağa çıkan köylüler burada kamp kurup geceyi dağlarda geçiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla pancara çıkan köylüler kilolarca pancarı toplayıp at sırtına yükleyerek köylerine getiriyor. Kimi topladığı bitkileri satıyor, kimisi de ilaç olarak kış aylarında tüketmek için saklıyor. İlkbahar aylarında 20 gün yetişen bu bitkileri toplama mesaisi günlerdir devam ediyor. Servet Ermağan, topladıkları bitkileri guatır ve kanser tedavisinde kullandıklarını söyledi. Ermağan, "Sabah yola çıktık 6 kilometre yol geldik burada pancarları toplayıp evimize götürüyoruz. Bu bitkiler guatır ve kanser ilacı olarak kullanılıyor" dedi.

Caner Gükçe isimli bir genç ise "Günler önce buraya çıkıyoruz. Dün kamp kurduk, uyuduk, sabah pancar topladık. Her sene olduğu gibi bu yılda geldik. Kimisi topladıklarını satıyor, kimisi ilaç olarak götürüyor" diye konuştu.