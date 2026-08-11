Terörsüz Türkiye için kritik adım: Milli Dayanışma kanunu kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la, Terörsüz Türkiye hedefinin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adımın daha TBMM tarafından atıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Teklifin yasalaşmasını "Terörsüz Türkiye hedefimizin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adım daha milli iradenin tecelligahı TBMM tarafından atıldı." şeklinde değerlendiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen tarihi sürecin, güçlü ve büyük Türkiye'nin kilometre taşlarından olacağına inandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak yarım asra dayanan sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal birliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere 86 milyonun daha aydınlık istikbali için yoğun mesai harcayan, teklifin hayata geçirilmesi için gayret gösteren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum."