Terörsüz Türkiye kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ikinci toplantısını yapacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun yarın sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Yılmaz, "Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul" dedi.