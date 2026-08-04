Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi İçin Temaslar Başladı - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi İçin Temaslar Başladı

Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi İçin Temaslar Başladı
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AK Parti, Terörsüz Türkiye yasa teklifi için siyasi parti turuna başladı ve Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - AK Parti'nin bu hafta içi TBMM Başkanlığı'na sunması beklenen Terörsüz Türkiye kapsamındaki çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi parti turu başladı. AK Parti heyeti, yasa taslağına ilişkin Yeni Yol Grubu'nun TBMM'deki makamını ziyaret etti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi parti temasları devam ediyor. AK Parti'nin bugün veya yarın sunması beklenen teklife ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyetini, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Temaslar kapsamında AK Parti heyeti bugün, CHP ve YENİ Parti ile de görüşecek.

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, AK Parti, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi İçin Temaslar Başladı - Son Dakika

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