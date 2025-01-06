Ters Yönden Giden Araca 9 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ters Yönden Giden Araca 9 Bin TL Ceza

Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 TL, yaya yolunda park eden araca ise 933 TL ceza kesildi.

06.01.2025 20:46
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Samsun'un Canik ilçesinde ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira trafik cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçildi.

Ekipler, İlkadım Bulvarı'nda Vatan Cadde Kavşağı'ndan Belediyeevleri Kavşağı istikametine ters yönde ilerleyen otomobil tespit etti.

Otomobilin sahibine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, İstiklal Caddesi üzerinde yaya yolunda park halinde bulunan araca da 933 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ters Yönden Giden Araca 9 Bin TL Ceza - Son Dakika

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