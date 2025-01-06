Ters Yönden Giden Araca 9 Bin TL Ceza

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Samsun'un Canik ilçesinde ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira trafik cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçildi.

Ekipler, İlkadım Bulvarı'nda Vatan Cadde Kavşağı'ndan Belediyeevleri Kavşağı istikametine ters yönde ilerleyen otomobil tespit etti.

Otomobilin sahibine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, İstiklal Caddesi üzerinde yaya yolunda park halinde bulunan araca da 933 TL idari para cezası uygulandı.