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Tersane İşçilerine Destek Sözü

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yalova'da tersane işçilerinin sorunlarını Meclis'e taşıyacak.

31.01.2025 18:35
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Yalova 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için gittiği kentte tersaneyi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Arıkan, "Yerli üretim kapasitemizi artırmak, bağımsız bir ekonomi için büyük önem taşıyor. Tersaneler, bu hedefin önemli bir parçasıdır ve bu üretim, işçilerimizin alın teriyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple, tersanelerin desteklenmesi ve işçilerin haklarının korunması, ülkemizin geleceği adına kritik bir adımdır. Tersane işçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için Meclis'te de takipçisi olacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yalova'da tersane işçilerinin çalışma koşulları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı. Arıkan, işçilerin sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini ve bu sorunları Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

"Tersaneler, yerli ve milli üretimin temel taşıdır"

Tersanelerin bulundukları bölgelere büyük bir ekonomik değer kattığını vurgulayan Arıkan, yerli üretimin ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Tersane işçilerinin milli üretimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tersaneler, sadece istihdam oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda yerli ve milli üretim konusunda ülkemize büyük katkı sunar. Sizler, aslında bir nevi milli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizlerin emeği, ülkemizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye, gemi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiyse bunda en büyük pay, özveriyle ve fedakarca çalışan tersane işçilerimize aittir."

Türkiye'de pek çok sektörde olduğu gibi tersane işçilerinin de kronikleşmiş ve acil çözüm bekleyen sorunları olduğuna dikkat çeken Arıkan, Saadet Partisi olarak emekçilerin haklarını her platformda savunduklarını ve tersane işçilerinin sorunlarını da yakından takip ettiklerini söyledi.

"Tersane işçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için Meclis'te de takipçisi olacağız"

Tersane işçilerinin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha iyi çalışma koşullarına kavuşturulmalarının önemine değinen Arıkan, "Yerli üretim kapasitemizi artırmak, bağımsız bir ekonomi için büyük önem taşıyor. Tersaneler, bu hedefin önemli bir parçasıdır ve bu üretim, işçilerimizin alın teriyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple, tersanelerin desteklenmesi ve işçilerin haklarının korunması, ülkemizin geleceği adına kritik bir adımdır. Tersane işçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için Meclis'te de takipçisi olacağız. Tersane işçilerimize daha iyi çalışma koşulları sağlanması, sadece işçilerimizin değil, tüm toplumun yararına olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Tersane ziyaretinin ardından 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan Deprem Anıtı'nı ziyaret ederek dua eden Arıkan, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Güncel, Yalova, Son Dakika

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