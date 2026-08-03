TESKİ'den Saray'a Yeni Hizmet Binası - Son Dakika
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TESKİ'den Saray'a Yeni Hizmet Binası

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TESKİ, Saray'da yeni hizmet binası inşa ederek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Saray ilçesinde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla yeni hizmet binası yapmayı planlıyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, il genelinde kurumsal hizmet altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Saray'da inşa edilmesi planlanan hizmet binası için hazırlık çalışmaları sürüyor.

1270 metrekarelik arsa üzerine projelendirilen binanın, 450 metrekare yapı oturum alanına ve 1443 metrekare toplam inşaat alanına sahip olması planlanıyor.

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak şekilde tasarlanan binada, TESKİ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin yer alması öngörülüyor.

Yeni hizmet binasıyla mevcut hizmet alanlarının güncel deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, çalışanlar için daha güvenli ve verimli çalışma ortamı oluşturulması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Projenin, kurumun kira giderlerinin azaltılmasına ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, binanın yapımına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş talep edildi.

Bakanlıktan onay alınmasının ardından yatırım sürecinin başlatılması ve ilçeye hizmet vermesi planlanan binanın yapım çalışmalarına başlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESKİ'den Saray'a Yeni Hizmet Binası - Son Dakika

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