TESKİ, kapalı alan çalışmalarında saha personeline uygulamalı iş güvenliği eğitimi verdi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, saha personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığının artırılması amacıyla kapalı alan çalışmalarına yönelik eğitim düzenlendi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile kanalizasyon işlerinde görev yapan personele, kapalı alanlarda yürütülen çalışmalarda kullanılan koruyucu donanımların güvenli kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde, temiz hava solunum seti ve gaz ölçüm cihazlarının doğru kullanımı, çalışma alanına giriş öncesinde yapılması gereken kontroller, ortam havasının ölçülmesi ve güvenli çalışma prosedürleri hakkında personele bilgi aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalarda personel, kullanılan ekipmanların işleyişi ve doğru kullanımına ilişkin pratik deneyim kazandı.

Eğitimle kapalı alanlarda karşılaşılabilecek risklere yönelik çalışanların farkındalığının artırılması ve güvenli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.