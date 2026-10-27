TESKİ, Naip Kil Ocakları'nda oluşan yağmur sularını Yazır Göleti'ne ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TESKİ, Naip Kil Ocakları'nda oluşan yağmur sularını Yazır Göleti'ne ulaştırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TESKİ, Naip Kil Ocakları\'nda oluşan yağmur sularını Yazır Göleti\'ne ulaştırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESKİ, Naip Kil Ocakları'nda yağışlarla oluşan suların boşa akmasını önlemek için kurduğu sistemle suyu sal pompalarla Yazır Göleti'ne aktarıyor. Uygulamayla yağmur sularından daha fazla yararlanılması ve su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağışlarla oluşan suları, Süleymanpaşa ilçesinin önemli su kaynaklarından Yazır Göleti'ne aktarmak için çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunması ve mevcut su potansiyelinin verimli kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdüren TESKİ ekipleri, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağmur sularının boşa akmasını önlemek için sistem kurdu.

Çalışma kapsamında yağışlarla oluşan sular, sal pompalar aracılığıyla uygun güzergah üzerinden Yazır Göleti'ne ulaştırılıyor.

İklim değişikliği, yağış rejimindeki değişimler ve artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut kaynakların korunmasının önem kazandığına dikkati çeken TESKİ, uygulamayla yağmur sularından daha fazla yararlanmayı ve su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalarla suyun verimli kullanılması ve gelecek nesillere sürdürülebilir su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
GüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:12:01. #.0.2#
SON DAKİKA: TESKİ, Naip Kil Ocakları'nda oluşan yağmur sularını Yazır Göleti'ne ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei