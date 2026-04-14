Tesla 2026 Bahar Güncellemesi Detaylarını Açıkladı

Tesla, X platformu üzerinden yaptığı resmi duyuru ile 2026 Bahar Güncellemesi detaylarını paylaştı. Bu güncelleme, araç içi deneyimi baştan aşağı yenileyen birçok teknolojik özellik içeriyor. Otonom Sürüş ve Yapay Zeka Entegrasyonları kapsamında, AI4 donanımlı araçlar için yeni bir Otonom Sürüş uygulaması sunuluyor. Kullanıcılar tek dokunuşla abone olabiliyor, özellikleri öğrenebiliyor ve anlık istatistikleri görüntüleyebiliyor. Sesli asistan deneyimi 'Hey Grok' komutuyla yenileniyor, konuma dayalı hatırlatıcılar eklenebiliyor ve hızlı kapatma sağlanıyor.

Evcil Hayvan Modu görsel olarak eğlenceli hale getirildi, köpek, kedi veya kirpi seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Arayüzde Yeni Model 3 ve Y için görsel iyileştirmeler yapıldı, daha kaliteli araç görselleştirmesi ve yeni park asistanı sahnesi eklendi. Seyahat İstatistikleri yeniden tasarlandı, kullanıcılar birden fazla rota oluşturarak enerji verimliliğini izleyebiliyor. Çizim Defteri çıkartmalar ve emojilerle zenginleştirildi, çizimler kaydedilebiliyor ve paylaşılabiliyor.

Kişiselleştirme seçenekleri Model S ve Model X için sanal araç düzenleme menüsüyle genişletildi. Güvenlik donanımlarında yeni Kör Nokta Uyarı Aydınlatmaları devreye giriyor, tehlikeli durumlarda ambiyans ışıkları kırmızıya dönüyor. Premium ses donanımlı Yeni Model 3 ve Y araçlarına Sürükleyici Ses özelliği eklendi, gelişmiş ses teknolojisiyle gerçekçi bir deneyim sunuyor. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak gece kurulabiliyor, hava durumu haritaları yeni renk paletleriyle güncellendi.

Araç Kamerası sisteminde kayıt süresi 24 saate uzatıldı, kayıtlar araçta depolanıyor ve sunuculara gönderilmiyor. Multimedya ve konfor özelliklerinde Apple Music ve Spotify için şarkı ekleme kolaylığı sağlandı, arka koltuk yolcuları haritaları görüntüleyebiliyor ve rotayla etkileşime girebiliyor. Bu güncelleme, Tesla kullanıcılarına daha güvenli, kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.