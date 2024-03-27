Tesla, İtalya'da üretim tesisi açmak için müzakereler yapıyor

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ROMA, 27 Mart (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, İtalya'da üretim tesisi açmak için hükümet yetkilileriyle müzakere yapıyor.

İtalyan basınında Salı günü çıkan haberlere göre Tesla, ülkenin güneyinde elektrikli kamyon ve kamyonet üretme planı çerçevesinde birkaç aydır İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı yetkilileri ile müzakereler yürütüyor.

Haberlere göre Tesla yetkilileri üretim tesisi için potansiyel sahaları değerlendirmeye başladı.

Tesla ve İtalyan hükümeti arasındaki temas, Roma'nın otomobil üretimini artırmak amacıyla çok sayıda otomobil üreticisiyle görüştüğü bir dönemde gerçekleşti.

Şirketler Bakanı Adolfo Urso yılın başında yaptığı açıklamada, elektrikli mobiliteye geçişin getirdiği zorluklar karşısında İtalya'nın kendi ulusal otomobil endüstrisini korumak için 2023 yılında 800.000'in altında seyreden ulusal otomobil üretimini yılda 1,3 milyon araca çıkarması gerektiğini belirtmişti.

Basında yer alan haberlerde İtalya'nın Çinli otomobil üreticileri BYD, Great Wall Motors ve Chery Automobile ile de görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.