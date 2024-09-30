Tesla, Kasırga Sonrası Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tesla, Kasırga Sonrası Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

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Florida'daki Helene Kasırgası sonrası sular altında kalan Tesla, garajda alev alarak yok oldu.

30.09.2024 17:41
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- Tesla, sular altındaki garajda alev aldı

FLORIDA - ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle sular altında kalan bir evin garajındaki Tesla marka elektrikli araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vuran Helene Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Eyaletin kuzeyindeki Pinellas County'de sular altında kalan bir evin garajındaki elektrikli Tesla marka araç alev aldı. Pinellas County yönetimi, tuzlu suda kalan elektrikli araçların alev alabileceği konusunda halka uyarıda bulundu. Açıklamada, tuzlu suya maruz kalan elektrikli araçların ya da bisikletlerin yanıcı maddelerin 15 metre uzağına çekilmesi ve aracın incelenmesi için servis çağrılması tavsiye edildi.

Helene Kasırgası, Perşembe günü gece saatlerinde Florida'da saatte 225 kilometre hızındaki rüzgarlarla kategori 4 seviyesinde Big Bend bölgesini vurmuş, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da etkili olmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 105 kişinin öldüğü, kasırganın yol açtığı yıkımın 95-110 milyar dolar arasında olduğu belirtilmişti.

Tesla, Kasırga Sonrası Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tesla, Kasırga Sonrası Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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