Tesla Yetkisiz Modifikasyon Cihazlarını Tespit Edip Sürüş Sistemlerini Devre Dışı Bırakıyor

Tesla, otonom sürüş ve güvenlik yazılımları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için radikal bir adım atarak, araçlarında yetkisiz üçüncü taraf modifikasyon cihazlarını tespit etmeye başladı. Sürücülerden gelen raporlara göre, Tesla bu cihazları tespit ettiğinde, güvenlik nedenleriyle bazı sürücü destek işlevlerini devre dışı bırakıyor. İnternette sızdırılan bir ekran görüntüsü, araç içi multimedya ekranında beliren sert bir uyarıyı gösteriyor: 'Aracınız yetkisiz bir üçüncü taraf cihaz tespit etti. Önlem olarak, güvenlik nedenleriyle bazı sürücü destek işlevleri devre dışı bırakıldı.'

Tesla, bu cihazların tam olarak ne olduğunu belirtmese de, performans artırıcılar, yazılım kilidi açıcılar (jailbreak) ve Autopilot ile FSD hileleri gibi modifikasyonları hedef aldığı anlaşılıyor. Şirketin bu hamlesi, sadece gelir kaybını önlemek değil, aynı zamanda güvenliği sağlamak ve yasal sorumlulukları azaltmak amacı taşıyor. Yetkisiz cihazlar, otonom sürüş sistemlerinin işleyişini bozma riski oluşturuyor.

Uyarı metninde, sürücülere yakında bir yazılım güncellemesi sunulacağı ve bu güncellemeyi yüklediklerinde bazı özelliklerin yeniden etkinleştirilebileceği belirtiliyor. Ancak 'bazı' kelimesi, tüm kilitlerin açılmayabileceğini ve yetkisiz cihaz kullanımının gelecekteki garantileri etkileyebileceğini düşündürüyor. Türkiye'deki Tesla sahipleri de bu durumdan etkilenebilir, çünkü yerel kullanıcılar benzer modifikasyon yollarına başvurabiliyordu. Tesla'nın bu katı tutumu, araç modifikasyonu yapan atölyeler ve üçüncü taraf parça üreticileri için de bir darbe oluşturuyor, ancak güvenlik endişeleri ve artan yasal düzenlemeler şirketi bu önlemleri almaya itiyor.