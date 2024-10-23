Tetanos Bilgilendirme Etkinliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlara tetanos hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gönüllü çalışmalar dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde stant açıldı.
Burada öğrencilerce, vatandaşlara tetanos hastalığı konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Öğrenciler, hastalık hakkında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.
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