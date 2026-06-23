TETZ 2026 İstanbul'da Düzenlenecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nın (TETZ 2026), 26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; TETZ 2026, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 'Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek' temasıyla gerçekleştirilecek olan TETZ 2026'da, eğitim teknolojileri, yapay zeka, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri alanlarında çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı, uzman, kamu kurumu temsilcisi ve sektör paydaşı bir araya gelecek.

20'DEN FAZLA ÜLKE KATILACAK

Eğitim teknolojileri alanında Türkiye'nin vizyonunu küresel paydaşlarla buluşturmayı hedefleyen zirve kapsamında yapılacak olan 'Bakanlar Oturumu', 20'den fazla ülkenin eğitim bakanlıklarını bir araya getirerek, eğitim sistemlerine teknolojinin entegrasyonu konusunda stratejik fikir alışverişine zemin hazırlayacak. Oturumlarda; küresel eğitim teknolojilerinin yerel kültür, toplumsal değerler ve ihtiyaçlarla uyumlu biçimde eğitim süreçlerine entegre edilerek kimlik, aidiyet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, teknolojinin insan gelişimini ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, insan merkezli ve etik bir araç olarak konumlandırılması ile gelecek nesillerin yalnızca teknik becerilerle değil; değerler, erdemler, barış anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi konuları değerlendirilecek.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ELE ALINACAK

Temel amacı, ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, Türkiye'nin eğitim teknolojilerindeki bilgi birikimini ve iyi uygulamaları dünya ile paylaşmak olan etkinlikte, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, açık oturumlar ve sahne konuşmalarıyla eğitimde teknolojik dönüşüm çok boyutlu olarak ele alınacak. Zirve ile ayrıca eğitim teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin ve yenilikçi uygulamaların öğretmenlere aktarılmasını sağlamak, öğretmenlerin mesleki donanımlarını güçlendirmek, akademisyenler ile öğretmenleri bir araya getirerek eğitim alanındaki sorunlara ortak çözümler geliştirilmesine katkı sunmak ve özel sektörün eğitim teknolojileri alanındaki yenilikçi çalışmalarını eğitim paydaşlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

Zirve kapsamında ele alınacak içerikler; eğitimde dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, yeni nesil öğrenme modelleri gibi başlıkların yanı sıra teknolojinin insan hakları, toplumsal dayanışma, kültürler arası etkileşim ve küresel iş birliğini güçlendiren bir bağ kurma aracı olarak rolünü de ortaya koyacak. Zirve kapsamında stantlar ve deneyim alanlarının yanı sıra teknolojiyi insanla buluşturan, diyaloğu ve paylaşımı merkeze alan sunumların gerçekleştirileceği 'Açık Sahne' yer alacak. Ayrıca dünyada ilk kez bir fuar kapsamında hayata geçirilecek olan ve teknolojinin gerçek bir sınıf ortamında birebir kullanıldığı 'İnteraktif Öğrenme Sınıfı' da eğitim teknolojilerinin sınıf içi kullanımına yönelik özgün bir deneyim alanı sunacak.