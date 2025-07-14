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Tever'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Tever\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
14.07.2025 14:43
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

İl binasının önünde yönetimi ve teşkilat üyeleriyle açıklama yapan Tever, "AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Tever, yaşanan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini anlatarak, "3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık." diye konuştu.

Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi adımlar attıklarına değinen Tever, şöyle devam etti:

"İçerde demokrasi ve insan hakları konusunda 'sessiz devrim' niteliğinde reformlar yaparken, dışarda çok yoğun diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla, savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik, sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık."

Tever, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde bulunmadıklarını vurgulayarak, "Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın, zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Tever, şunları kaydetti:

"Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayraklarımızla, milletimizle olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

Açıklama sonrası Tever ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, basın mensuplarına Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tever'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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