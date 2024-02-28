- Texas'ta orman yangınları: İtfaiyeciler alevlerin arasında kaldı
370 bin dönümlük alanın kül olduğu eyalette acil durum ilan edildi
TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinin 5 farklı noktasında devam eden yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümlük alan küle dönerken, acil durum ilan edildi. Smokehouse Creek yangınına müdahale için Greenville şehrinden yola çıkan bir itfaiye ekibi, görüş mesafesinin düştüğü yolda alevlerin arasında kaldı.
ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle bölgesinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor. Teksas A&M Orman Servisine göre 5 farklı noktadaki yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümden fazla alan kül oldu, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. En az 300 bin dönümlük alanı küle çeviren Smokehouse Creek yangınının eyalet tarihinin en büyük beşinci orman yangını olduğu belirtildi. Hızla yayılan Smokehouse Creek yangını Stinnett şehrindeki bir çiftliğe doğru yaklaşırken, çok sayıda sığır bölgeden tahliye edildi. Yangınlar Amarillo şehrinden geçen bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına da yansıdı. Greenville şehrinden Canadian ve Wheeler yakınlarındaki yangınlarla mücadele için görevlendirilen itfaiyeciler ise alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekibi, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda güçlükle ilerleyebildi.
Nükleer silah üretimi yapan savunma şirketi Pantex'in Texas'taki fabrikasında da tüm faaliyetler durduruldu. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadele için acil durum ilan edildiğini açıkladı.
Yangın Oklahoma'ya sıçradı
Oklahoma Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Keli Cain, Texas'taki orman yangınlarının Oklahoma'ya yayıldığını aktardı. Cain, Roger Mills ve Ellis bölgeleri için tahliye emri yayımlandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Texas'ta orman yangınları: İtfaiyeciler alevlerin arasında kaldı, 370 bin dönümlük alanın kül olduğu eyalette acil durum ilan edildi - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?