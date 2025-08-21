Texas'ta Seçim Bölgesi Yeniden Çizimi - Son Dakika
Texas'ta Seçim Bölgesi Yeniden Çizimi

21.08.2025 09:49
Cumhuriyetçiler, Texas'ta 2026 seçimleri için bölge yeniden çizimini kabul etti, siyasi gerginlik artıyor.

ABD'nin Texas eyaletinde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Cumhuriyetçiler, eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden düzenleyerek Temsilciler Meclisinde daha fazla sandalye kazanmayı hedefliyor. Bu adım, ülke genelinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi gerilimi artırıyor.

Demokrat üyelerin, çoğunluğun oluşmasını engellemek için ay başında eyaleti terk etmesinin ardından yeniden meclise dönmesiyle oylama yapıldı.

Buna göre tasarı, 88'e karşı 52 oyla Cumhuriyetçilerin istediği şekilde kabul edildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet senatosunda onaylanması ve Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Meclisin Demokrat üyeleri, bu tasarının Cumhuriyetçilere avantaj sağlamak amacıyla hazırlandığını savunarak haritanın mahkemeye taşınacağını belirtti. Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkeme'nin seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine izin verdiğini hatırlattı.

Daha önce kendi eyaletinde de benzer bir adım atan California Valisi Gavin Newsom, Texas'taki gelişmeyi "Demokratların çoğunlukta olduğu bölgeler oluşturarak dengeleyeceklerini" ifade etti.

Newsom, Demokratların da ara seçimde 5 sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritalarını sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

