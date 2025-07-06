Texas'ta Sel Felaketi: 51 Ölü - Son Dakika
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Texas'ta Sel Felaketi: 51 Ölü

06.07.2025 10:39
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Texas'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi, 27 kişi kayıp.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

Kerr County Şerifi Larry Leitha, eyalette büyük can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Leitha, havadan müdahaleyle 160'tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8'i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, Kerr County'de 43, çevre bölgelerde de 8 kişinin sellerde hayatını kaybettiğini, toplam kayıp sayısının ise tam olarak belli olmadığını kaydetti.

Çocuklara yönelik yaz kampı Camp Mystic'te 27 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini veren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Trump yönetimi, trajik sel felaketine yanıt olarak, Texas'taki eyalet ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. İç Güvenlik Bakanımız Kristi Noem kısa süre sonra orada olacak." paylaşımını yaptı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, önceki gün, etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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