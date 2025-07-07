Texas'ta Sınır Devriyesine Silahlı Saldırı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde, silahlı bir saldırganın sınır kasabası McAllen'de bulunan Sınır Devriye tesisine ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi.

McAllen Polis Şefi Victor Rodriguez, yerel basına yaptığı açıklamada, taktik teçhizat donanımlı bir saldırganın saldırı tüfeği ile McAllen Sınır Devriye tesisi girişine doğru ateş açmaya başladığını söyledi.

Sınır Devriye ajanlarının saldırıya karşılık vermesi sonucu saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü aktaran Rodriguez, çatışmada bir sınır devriye polisinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Rodriguez, şüphelinin kimliğinin 27 yaşında Ryan Louis Mosqueda olarak belirlendiğini, saldırı nedeninin ise henüz bilinmediğini ve FBI tarafından araştırıldığını kaydetti.

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