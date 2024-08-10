Texas Valisi, hastanelere göçmenlik verilerinin toplanması talimatını verdi

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ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott, Başkan Joe Biden yönetiminin sınır politikalarının bedelini eyaletin ödemek zorunda kaldığını savunarak, hastanelere hastaların "göçmenlik durumlarına" ilişkin verilerin toplanması talimatını verdiğini bildirdi.

Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki hastanelerde hastaların göçmenlik durumlarına ait verilerin toplanması hakkında kararname imzaladığını duyurdu.

Hükümetin sınır politikalarının bedelini Texas'ın ödemek zorunda kaldığını öne süren Abbott, "Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açık sınır politikaları nedeniyle Texas, eyalette yasa dışı bulunan bireylerin sağlık masraflarını karşılamak zorunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Kararnameye göre eyalet yetkilileri tarafından belirlenecek tüm kamu hastaneleri ve sağlık merkezleri, 1 Kasım'dan itibaren ABD'de yaşayan belgesiz göçmenlerin hastanelerden taburcu edilirken ya da acil servise başvururken kaydını tutacak.

Bu göçmenlerin bakım ve tedavi maliyeti hakkındaki veriler de kaydedilecek. Toplanan veriler, 3 ayda bir Texas Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komisyon'na iletilecek ve Komisyon, eyalet yetkililerine düzenli raporlar sunacak.

Öte yandan, kararnameye karşı çıkan muhalifler, bu durumun "ırksal profillemeye" yol açacağını ve göçmenleri yardım aramaktan caydıracağını savundu.