Teyze Yeğenin Ziynetlerini Çaldı

06.05.2026 11:40
Samsun'da bir teyze, yeğeninin evinden 750 bin liralık ziynet eşyası çalıp otomobil aldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde misafir olarak gittiği yeğeninin evinden 750 bin liralık ziynet eşyası çalıp, otomobil satın alan teyze Fatma A. (45), gözaltına alındı.

Olay, 9 Nisan'da Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma A., yeğeni S.F.'nin (35) evine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında Fatma A., yeğenine ait 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp, evden ayrıldı. Fatma A., 13 Nisan'da da çaldığı ziynet eşyası karşılığında dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile birlikte gidip, otomobil satın aldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden S.F., polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Fatma A.'yı gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

