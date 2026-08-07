Tezcan: Kızım ve damadım başı dik dönecek

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, haklarında gözaltı kararı verilen kızı ve damadına ilişkin, "Kızım ve damadım bir süredir yurt dışındadır. En kısa sürede ülkemize döneceklerdir. Başları dik, alınları açıktır. Siyasi mücadeleyi aileler üzerinden yürütmek acizliğin zirvesidir" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediyesi soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kızı ve damadına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tezcan, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediyesine yönelik operasyonun üçüncü dalgası da muhalefete yönelik siyasi kumpas soruşturmalarının devamıdır. Diğer kumpas soruşturmalarında olduğu gibi Kuşadası'nda da delilin yerini iftiracı beyanları, hukukun yerini baskı ve algı operasyonları almaktadır. Bu kez ailem de doğrudan hedef alınmıştır. Suçları, Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı olmak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatlığını yapmak!

Kızım ve damadım bir süredir yurt dışındadır. En kısa sürede ülkemize döneceklerdir. Başları dik, alınları açıktır. Siyasi mücadeleyi aileler üzerinden yürütmek acizliğin zirvesidir. İftiralarınız da kumpaslarınız da gerçeğin üzerini örtemeyecek. Kötülük kazanmayacak. Zulme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!"