Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) ?- YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ?"Televizyonları kapattılarsa, yüz yüze anlatarak, gözlerinin içine bakarak anlatarak, bütün iletişim kanallarını kullanarak bu iktidarın bu zorba, kötülük üreten, hırsızlık ve yolsuzluk üzerine kurulmuş, baskı üzerine kurulmuş düzenini inşallah hep beraber değiştireceğiz" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, YENİ Parti Aydın İl Başkanı Dilaver Demir ile birlikte partisinin Karacasu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette YENİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş ve Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da hazır bulundu.

Tezcan, burada yaptığı konuşmada, yeni bir siyaset ve iktidar yolculuğunun fişeğini yaktıklarını belirtti.

Partisinin ilk kurultayının başarıyla geride bırakıldığını ifade eden Tezcan, ?"Siz Türkiye'de yeni siyasetin ihtiyaç duyduğu dönemde, birilerinin pusuya yatıp bir şeyleri beklediği bir dönemde bu ihtiyacı hızla kavrayan ve Türkiye'de bu değişime hızlı şekilde sahip çıkan örgütümüzsünüz, partililerimizsiniz. Bu yeni dönemi birlikte yürüteceğiz. Bu sadece bir partinin hikayesi değil, bir liderin hikayesi değil, bu Türkiye'nin hikayesidir. Bu yepyeni bir başlangıcın hikayesi ve bunu her birimiz ayrı ayrı genciyle, kadınıyla, erkeğiyle nakış gibi dokuyacağız. İnşallah önümüzdeki ilk genel seçimlerde Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız" dedi.

?"KUMPASLARIN VE BASKININ OLMADIĞI BİR TÜRKİYE YARATACAĞIZ"

?Tezcan, belediye başkanlarının baskıdan uzak, huzurlu bir şekilde hizmet edebileceği bir düzen kuracaklarını söyledi. Üreten, zenginleşen ve bu zenginliği adil paylaşan bir Türkiye inşa edeceklerinin altını çizen Tezcan, ?"Ondan sonraki yerel seçimlerde de belediye başkanlarımızın huzurla hizmet edeceği, yerelin kaynaklarının yerelde kullanılacağı, kendilerini haksız bir baskının altında hissetmeyecekleri, kumpasların olmadığı, adaletin işlediği bir Türkiye yaratacağız. Türkiye'nin her yerini fabrikalarıyla, tarlalarıyla üretim merkezi haline getirerek üreten, zenginleşen ve vefayı yaratan bir yapı kuracağız" dedi.

?"TELEVİZYONLARI KAPATTILARSA YÜZ YÜZE ANLATACAĞIZ"

?Tezcan, partililere sahada olma çağrısında bulunarak, "İşimiz çok, inancımız büyük. "Televizyonları kapattılarsa, yüz yüze anlatarak, gözlerinin içine bakarak anlatarak, bütün iletişim kanallarını kullanarak bu iktidarın bu zorba, kötülük üreten, hırsızlık ve yolsuzluk üzerine kurulmuş, baskı üzerine kurulmuş düzenini inşallah hep beraber değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Evrim Karakoz da partisinin kurultay sürecini tamamladığını belirterek, "Karacasu başta olmak üzere tüm ilçelerimizde gece demeden, gündüz demeden, hafta sonu demeden köylerimizden meydana kadar her yerde çalışacağız ve YENİ Parti'yi ilk genel seçimde iktidara taşıyacağız" dedi.

Süleyman Bülbül ise "Karacasu bizim en uç ilçelerimizden birisi. Biz burada her zaman birinci parti oluyoruz. Bu başarıyı devam ettireceğimize inanıyorum. Bu çerçevede yeni seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlara başarılar diliyorum, ilçe örgütüne başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte iktidar yürüyüşüne birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.