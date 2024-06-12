TFMD Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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TFMD Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyeti, derneğin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. TFMD Başkanı Rıza Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Atatürk'ün huzurunda olmanın gururunu dile getirdi.

12.06.2024 18:21
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyeti, derneğin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TFMD Başkanı Rıza Özel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve gazetecilerden oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen TFMD Başkanı Rıza Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Derneklerinin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde Atatürk'ün huzurunda olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Özel, deftere şunları yazdı:

"Ethem Tem'in Kocatepe sırtlarında çektiği ölümsüz fotoğrafınız, Ali Rıza Tuncay'ın Cumhuriyet'imizin 10. yılında çektiği, heyetinizle birlikte Meclis'ten dışarı yürüdüğünüz kareniz, Cemal Işıksel'in, Selahattin Giz'in çektiği portreleriniz bugünlere tarihi birer belge olarak taşındı. Sizleri yakından izleyen ustalarımızdan aldığımız inançla ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti'nin her anını fotoğraflarla gelecek nesillere aktarıyoruz. Fotoğraflarımızla tarihe belge taşırken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ailesi olarak bizlere bıraktığın Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin daima ileri taşınmasında bu kararlı yürüyüşümüze hiç durmadan, yorulmadan devam edeceğiz.

Aziz Atatürk, 'Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyet'in hakkıdır' sözleriniz, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ailesinin her bir ferdinin yüreğinde hissettiği mirasınızdır."

Kaynak: AA

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