TG Cemiyeti'nden Ağca'ya Tepki - Son Dakika
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TG Cemiyeti'nden Ağca'ya Tepki

TG Cemiyeti\'nden Ağca\'ya Tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ağca'nın Abdi İpekçi'ye yönelik nefret söylemini kınadı.

18.12.2024 19:14
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi'yi katleden Mehmet Ali Ağca'nın Akit TV'de katıldığı programda Abdi İpekçi'ye, ailesine, Türk basınına, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik ifadelere tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "45 yıldır tetiği çektiren karanlık eller ortaya çıkarılamadığı gibi hatırasına, ailesine yönelik haksız saldırılar hala devam etmektedir. Abdi İpekçi son olarak Akit TV'deki bir yayında nefret söyleminin hedefi olmuştur. Ağca'nın toplumda nefret duygusu oluşturmaya yönelik sözleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğindeki ifadelerdir. Bu ifadeleri kınıyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Abdi İpekçi'yi katleden Mehmet Ali Ağca'nın Akit TV'de katıldığı programda Abdi İpekçi'ye, ailesine, Türk basınına, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik ifadelerinin suç oluşturduğuna dikkat çekerek bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Başkan Vekillerinden ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenlerinden Abdi İpekçi, demokrasiyi savunan ve ödün vermeyen gazetecilik anlayışı nedeniyle 1 Şubat 1979'da İstanbul'da Nişantaşı'ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülmüştür. İpekçi yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, basın özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmuştur. İpekçi cinayetinin aydınlatılamaması gazetecilere yönelik saldırıların önlenememesinde de büyük rol oynamıştır.

45 yıldır tetiği çektiren karanlık eller ortaya çıkarılamadığı gibi hatırasına, ailesine yönelik haksız saldırılar hala devam etmektedir. Abdi İpekçi son olarak Akit TV'deki bir yayında nefret söyleminin hedefi olmuştur.

Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunuculuğunu yaptığı Kırmızı Masa Programı'na konuk edilen Mehmet Ali Ağca'nın Abdi İpekçi'ye, ailesine, Türk basınına, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik suç oluşturan ifadeleri kabul edilemez. Suçun ve suçlunun övüldüğü programda, nefret söylemi içeren bu ifadelerin; televizyon ekranlarında yayınlanması kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Ağca'nın toplumda nefret duygusu oluşturmaya yönelik sözleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğindeki ifadelerdir. Bu ifadeleri kınıyoruz. Akit TV'yi sorumlu yayıncılığa, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne uymaya çağırıyoruz. Gazeteci cinayetlerinin, gazetecilere yönelik tüm saldırıların demokrasi ayıbı ve insanlık suçu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, Abdi İpekçi'yi sevgi, özlem ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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