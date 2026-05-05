TGC'den Sarya Toprak'a Destek

05.05.2026 19:45
TGC, Sarya Toprak'ın hedef gösterilmesini kınayarak gazetecileri meslek ahlakına davet etti.

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Birgün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberlerin ardından Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmesini kınadı. TGC açıklamasında "Gazeteciler meslektaşlarını hedef gösterici, yaftalayıcı veya nefret söylemine zemin hazırlayıcı ifadeler kullanmamalıdır. Gazeteciler rekabet nedeniyle birbirine zarar vermemelidir. Tüm meslektaşlarımızı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne uygun gazetecilik yapmaya çağırıyoruz" denildi.

TGC açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre yetersiz yasal düzenlemeler, anonimlik ve yapay zeka uygulamaları nedeniyle hak haberciliği yapan her 10 kadın gazeteciden yedisi dijital şiddete uğruyor."

"Meslektaşımız Sarya Toprak, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili olarak yaptığı haberlerin ardından Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmiştir"

Ülkemizde de sık gördüğümüz dijital şiddetin son örneği Birgün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ı hedef almıştır. Meslektaşımız Sarya Toprak, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili olarak yaptığı haberlerin ardından Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmiştir. Hedef gösterme meslektaşımızın doğum yerini, ailesinin görevlerini de içine alan bir boyuta ulaşmıştır. Meslektaşımızın memur olan babası açığa alınmıştır.

Yeni Akit Gazetesi'ni ve yazarı Zekeriya Say'ı meslektaşımızı Sarya Toprak'ı hedef alan haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınıyoruz. Sarya Toprak ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre gazeteci, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Gazeteciler meslektaşlarını hedef gösterici, yaftalayıcı veya nefret söylemine zemin hazırlayıcı ifadeler kullanmamalıdır. Gazeteciler rekabet nedeniyle birbirine zarar vermemelidir. Tüm meslektaşlarımızı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne uygun gazetecilik yapmaya çağırıyoruz. #Gazeteciliksuçdeğildir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
