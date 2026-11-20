Yunanistan'ın günler içinde hidrokarbon aramaları için İyon Denizi'nin güneyinde sismik araştırmalara başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Chevron-Helleniq Energy Konsorsiyumu adına TGS firması gelecek birkaç gün içerisinde İyon Denizi'nin güneyinde hidrokarbon aramaları için sismik araştırmalara başlayacak.

TGS'ye ait sismik araştırma gemisi RAMFORM TETHYS, Yunanistan'ın konuya ilişkin NAVTEX mesajı yayımlamasından sonra sismik araştırma yapmak üzere Güney İyon Denizi'ne ulaştı.

Söz konusu araştırmaların Ocak 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.