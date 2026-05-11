Thaksin Şinavatra Şartlı Tahliye ile Serbest Bırakıldı

Tayland'ın eski Başbakan Thaksin Şinavatra, geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle aldığı hapis cezasının 8'inci ayında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, mahkeme, bir yıllık hapis cezasının 8 ayını çeken Şinavatra'nın şartlı tahliyesine karar verdi.

Bangkok'taki cezaevinden tahliye edilen Şinavatra, aile üyeleri ile "Kırmızı Gömlekliler" olarak bilinen destekçilerinden oluşan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Şartlı tahliye kapsamında Şinavatra, kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takacak.

Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Şinavatra'ya geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarından aldığı cezalar kapsamında Eylül 2025'te 1 yıl hapis cezası vermişti.