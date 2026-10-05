The Guardian: "Türkiye’deki bazı çöp depolama alanlarında dünyanın en yüksek metan salımlarından bazıları tespit edildi"

(ANKARA) - The Guardian gazetesi, Türkiye'deki bazı düzenli depolama sahalarının dünyanın en yüksek metan salımı yapan atık tesisleri arasında yer aldığını yazdı. Haberde, İstanbul Silivri'deki depolama sahasında saatte ortalama 7,4 ton, Şile'deki tesiste ise saatte yaklaşık 4 ton metan salımı tespit edildiği belirtildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, uydu verilerine dayandırdığı haberinde, Türkiye'deki bazı düzenli depolama sahalarından atmosfere yüksek miktarda metan salındığını, İstanbul'un Silivri ilçesindeki atık depolama alanının ise uydu ölçümlerine göre Türkiye'de tespit edilen en büyük metan kaynaklarından biri olduğunu bildirdi. Haberde, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesindeki araştırmacıların Carbon Mapper uydu verilerini kullanarak Türkiye'de en yüksek metan salımına sahip 10 düzenli depolama sahasını incelediği belirtildi.

Araştırmaya göre Silivri'deki depolama sahasından saatte ortalama 7,4 ton metan atmosfere salınıyor. Guardian, söz konusu miktarın UCLA araştırmacılarının dünya genelinde belirlediği en yüksek emisyon oranlarından biri olduğunu aktardı. Haberde, bu salımın küresel ısınma üzerindeki etkisinin yaklaşık 1,5 milyon yüksek yakıt tüketimine sahip SUV aracın motorlarının çalışmasının yaratacağı etkiye eş değer olduğu ifade edildi. İstanbul'un Şile ilçesindeki başka bir depolama alanında da saatte yaklaşık 4 ton metan salımı tespit edildiği, bunun küresel ısınma etkisinin yaklaşık 800 bin SUV aracın oluşturacağı emisyona denk geldiği kaydedildi.

"SALIM ORANLARI AKIL ALMAZ DERECEDE YÜKSEK"

UCLA Stop Methane Projesi'ni yöneten ve Emmett İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü İcra Direktörü olan Cara Horowitz, Türkiye'de incelenen bazı tesislerdeki metan salım oranlarının dünya ölçeğinde dahi çok yüksek olduğunu belirtti. Horowitz, "Bu tesislerin çoğunda, küresel ölçekte bile akıl almaz derecede yüksek metan salım oranları var. Bunlar çok büyük sızıntılar ve bazıları dünyadaki insan kaynaklı en büyük tekil metan kaynakları arasında" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, metanın küresel ısınmanın yaklaşık dörtte birinden sorumlu olduğu, ancak atmosferde karbondioksite göre daha kısa süre kaldığı için metan emisyonlarının azaltılmasının kısa vadede iklim değişikliğiyle mücadelede hızlı sonuç sağlayabileceği belirtildi.

SİLİVRİ'DE GÜNDE 10 BİN TON ATIK İŞLENİYOR

Guardian'ın haberine göre Silivri'deki tesis, günde yaklaşık 10 bin ton atığın işlendiği Türkiye'nin en büyük düzenli depolama sahası. Gazeteye konuşan çevredeki köy sakinleri, yıllardır özellikle bazı gecelerde yoğun kötü kokudan şikayet ettiklerini anlattı. Yolçatı köyünde yaşayan Kemalettin Özenç, kokunun özellikle rüzgarsız havalarda arttığını belirterek, "Koku hafif değil, insanı boğuyor. Bazen aileler gece yarısına kadar dışarıda kalıyor. İçeri girdiğinizde bile kaçamıyorsunuz" dedi.

Guardian muhabirlerinin uydu görüntülerini gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ'ın Silivri tesisindeki yetkililerden Fatih Arslan ise salımın, atık dökümü tamamlandıktan sonra henüz üzeri kil tabakasıyla kapatılmamış bölgelerden kaynaklanabileceğini söyledi. Arslan, "Bunun gerçekleşmesi kaçınılmaz. Elbette iyileştirmeler yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Tesiste, atıklardan oluşan metanın enerji üretiminde kullanılmak üzere saatte yaklaşık 6 bin metreküpünün toplandığı bildirildi.

COP31 ÖNCESİ METAN VURGUSU

The Guardian, bulguların Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde gündeme geldiğine dikkati çekti. Türkiye'nin COP31 kapsamında "sıfır atık" ve metan emisyonlarının azaltılmasını eylem gündeminin öncelikli başlıkları arasında gösterdiği hatırlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Murat Kurum'un zirveye katılması beklenen 196 ülkeye gönderdiği mektupta, "Metan emisyonlarını azaltmak, kısa vadeli sıcaklık artışını yavaşlatmanın en hızlı ve en etkili stratejileri arasındadır. Bu nedenle atık sektörü, iklim açısından hızlı kazanımlar sağlamak için kritik bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haziran ayında yaptığı açıklamada atık yönetimini öncelikli alanlardan biri olarak nitelendirdiği, Emine Erdoğan'ın ise uluslararası platformlarda sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı belirtildi. Guardian, Türkiye'nin 2030 yılına kadar küresel metan emisyonlarında yüzde 30 azaltım hedefleyen ve 159 ülkenin katıldığı Küresel Metan Taahhüdü'ne taraf olmadığını da kaydetti. Gazete, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu resmi sera gazı envanterinde de atık sektöründeki emisyonların önemli nedenlerinden biri olarak "düzenli depolama alanlarından metan gazının atmosfere kontrolsüz salımı"nın gösterildiğini bildirdi.

Gazetenin haberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Türkiye'deki yüksek metan salımı yapan tesislere ilişkin soruları yanıtlamadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Silivri'deki metan emisyonlarına ilişkin soruları yanıtlamadığı ve tesiste fotoğraf çekilmesine izin vermediği belirtildi.