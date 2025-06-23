The Hu İstanbul'da Konser Verecek

Tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The Hu, 16 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Epifoni organizasyonuyla ilk kez Türkiye'ye gelecek grup, KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Konserin açılışını güçlü performansıyla dikkati çeken Razor Inc. yapacak

Müziklerinde, geleneksel Moğol çalgıları morin Huur ile tovşuru kullanan ve gırtlaktan söylenen höömey tarzı vokallere yer veren topluluk, isimlerini Moğolistan'da "Hunnu" adıyla bilinen eski Türk-Moğol imparatorluğu Büyük Hun İmparatorluğu'ndan alıyor.

Dünya çapındaki büyük festivallerde sahne alan grubun eserleri internette 830 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı, albümleri 1 numaraya kadar yükseldi.

Çok sayıda kapalı gişe turneye de imza atan topluluk, "Hunnu Rock" markasıyla Moğol müziğini ön plana çıkardı.

Rock efsanesi Iron Maiden ile güçlerini birleştirerek benzersiz ve sürükleyici performanslarını aynı sahnede paylaşan grup, popüler şarkılarından "The Trooper"ın cover versiyonuyla da Iron Maiden'a saygılarını sundu.

The Hu'nun bazı şarkı sözleri, eski Moğol savaş naralarından ve şiirlerinden alıntılar içeriyor.

Moğol kültürünü dünya çapında tanıttığı için Moğolistan'ın en yüksek devlet ödülü Cengiz Han Nişanı ile ödüllendirilen grup, 2020'de Metallica'nın "Sad But True" şarkısının cover versiyonunu yayınladı. Aynı yıl Metallica'nın 30. yıl dönümü albümü Metallica Blacklist'e katılacak 53 sanatçı ve gruptan biri olarak seçildi.