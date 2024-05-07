THK, 4 söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THK, 4 söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandırdı

THK, 4 söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı\'na konuşlandırdı

Türk Hava Kurumu (THK), 2 adet CL-215 tipi söndürme uçağının Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandığını duyurdu. Açıklamada, uçakların yangın ihbarlarına anında müdahale edebilecek şekilde hazır olduğu belirtildi. Ayrıca, Mayıs ayı içinde diğer 2 uçağın da bölgeye konuşlandırılacağı ifade edildi.

07.05.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kurumu, (THK) kamuoyunda "Ateş Kuşları" olarak bilinen 2 adet CL-215 tipi söndürme uçağının Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Ankara-Etimesgut'taki yerleşkeden havalanan 2 söndürme uçağının olası yangın durumunda bölgede faaliyet göstereceği, aktif diğer 2 uçağın da bu ay bölgede olacağı ifade edildi.

Söz konusu 4 uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aktif halde yangın operasyonlarına hazır olan 2 söndürme uçağımız, kontrolleri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından önceki gün Milas meydanına intikal etmiş olup çıkabilecek orman yangını ihbarlarına talep edildiğinde müdahale edilebilecektir. Ayrıca 13 ile 15 Mayıs tarihleri arasında Milas'ta bulunan 2 uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından kabul işlemlerinin yapılması planlanmıştır. Mayıs ayı içinde diğer 2 söndürme uçağımızın da Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlanması planlanmıştır. Yangın bölgelerinde 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır."

Kaynak: AA

Bodrum, Havacılık, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK, 4 söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
16:16 Şanlıurfa’da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:48:03. #1.12#
SON DAKİKA: THK, 4 söndürme uçağını Bodrum-Milas Havaalanı'na konuşlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement