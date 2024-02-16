THK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Vali Ünsal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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THK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Vali Ünsal'ı ziyaret etti

THK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Vali Ünsal\'ı ziyaret etti

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, THK'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti. Vali Ünsal, ziyarette şubenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve kurumun Artvin'deki faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

16.02.2024 12:59
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Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, THK'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

Ünsal, makamında kabul ettiği Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Emin Üçüncü ve üyelerle sohbet etti, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

THK'nin kurulduğu 16 Şubat 1925'ten beri büyük başarılara imza attığını belirten Üçüncü, " Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 'istikbal göklerdedir' ilkesiyle kurulan bu köklü kuruluş, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak ve havacılığın farklı alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla yola çıkmıştır." dedi.

Üçüncü, Artvin şubesinde 135 üyeleri olduğunu ifade ederek, "Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve okullarda öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz. Kurumun tanıtımının yanı sıra yaptığımız çalışmaları ve hayata geçireceğimiz yeni projeleri anlatacağız." diye konuştu.

Vali Ünsal ise kurumun 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, THK'nin Artvin'deki faaliyetlerine destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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