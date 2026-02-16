THK'nın 101. Yıl Dönümü Kutlandı

BURDUR'da Türk Hava Kurumu'nun (THK) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene THK Burdur Şube Başkanı Alaettin Kalkan, şube çalışanları ve MAKÜ Genç Kanatlar Topluluğu öğrencileri katıldı. Törene katılanlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. THK Şube Başkanı Alaettin Kalkan, kurumun 101 yıllık tarihi boyunca milli bütçeden destek almadan faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Kalkan, "16 Şubat 1925'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türk Hava Kurumu, bugün 101'inci yılını kutluyor. Kurumumuz 300'den fazla şubesi ve özverili personeliyle havacılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyor. Ayrıca 4 bine yakın öğrencisi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile pilot ve havacılık sektöründe çeşitli branşlarda personel yetiştiriyoruz" dedi.