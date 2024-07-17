Thodex Davası: Faruk Fatih Özer ve 20 Sanık Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Thodex Davası: Faruk Fatih Özer ve 20 Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmalar alındı ve Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. İddianamede, Thodex mağdurlarının zararının 94 milyon lira olduğu belirtilerek, Faruk Fatih Özer'e toplam 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

17.07.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada başka dosyadan tutuklu olan Serap Özer ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Faruk Fatih Özer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Güven Özer de suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur. 22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.

Sanık Serap Özer ise 2018'de iş aradığı sırada, kardeşinin eleman ihtiyacı olan şirketinde ön muhasebede işe başladığını ve kardeşinin şirketinde çalışmasının kendisine en ufak bir ayrıcalık sağlamadığını dile getirdi.

Maaşı dışında hiçbir menfaat elde etmediğini ileri süren Özer, "Biz suç işlemek anacıyla bir araya gelemedik, örgüt kurmadık, örgüt yönetmedik. Ben çalıştığım yaklaşık 3 yıl boyunca Faruk Fatih Özer'in yasa dışı en ufak bir eylemine, talimatına şahit olmadım. Herhangi bir örgüt yapısı görmedim." diye konuştu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Davanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Faruk Fatih Özer, Kripto Para, Thodex, Hakim, Mahkeme, Yargı, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Thodex Davası: Faruk Fatih Özer ve 20 Sanık Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Thodex Davası: Faruk Fatih Özer ve 20 Sanık Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement