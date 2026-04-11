Thomas Reis: Türkiye'ye Dönüşü Göz Ardı Etmem, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Çalıştırmak Harika Olurdu

Thomas Reis, Şubat ortasında Samsunspor'dan beklenmedik şekilde kovulduğunu ve hemen ardından Süper Lig kulüplerinin ilgisini çektiğini belirtti. Türkiye'ye geri dönmeyi asla göz ardı etmediğini söyleyen Reis, köklü kulüpler, fanatik taraftarlar ve dolu statların kendisini cezbettiğini ifade etti. İstanbul'un üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmanın harika olacağını dile getirdi, ancak şu an için önceliğinin Almanya'da bir iş olduğunu ekledi. Bundesliga veya 2. Lig'de koşullar uygunsa çalışmayı düşündüğünü söyledi.

Samsunspor'dan ayrılışının hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Reis, Antalyaspor deplasmanından döndükten kısa süre sonra önceden iletişim olmadan görevden alındığını ve bunu saygılı bir davranış olarak görmediğini belirtti. Ayrılıkların hiçbir zaman kolay olmadığını, en zorunun Bochum'daki ayrılık olduğunu çünkü orada uzun süre çalıştığını ve ilk görevden alınması olduğunu ifade etti. Medyada yayılan yanlış bilgilerden hoşlanmadığını, özellikle ocak ayında hemen ayrılmak istediği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Reis, Samsunspor'da sözleşme uzatma teklifini reddettiğini çünkü mevcut imkanlarla uzun vadede Avrupa kupalarına oynayan bir takım hedefi koyamayacaklarını düşündüğünü söyledi. Kulüp yönetiminin farklı düşündüğünü ve gelecek sezon işbirliği görüşmelerinde mevcut sezonu tamamlamak istediğini vurguladı. Türkiye'de teknik direktörlerin kısa sürede görevden alınabildiğini, ancak Samsun'daki zamanında görevden alınma konusunda kafasını yormadığını, bunun yerine Türk halkının sevgisi ve desteği sayesinde rahat hissettiğini belirtti.

Türkiye'deki insanların nezaket ve yardımseverliğinden etkilendiğini anlatan Reis, markette, restoranda veya sokakta her yerde açık kollarla karşılandığını, insanların fotoğraf çekilmek istediğini ve ikramlarda bulunduğunu söyledi. Özellikle geçimini sağlamak için mısır satan bir adamın kendisine hediye vermek istemesini unutamadığını ve bu anın onu çok duygulandırdığını ifade etti. Ayrıca Samsun yakınlarındaki bir çocuk yurduna destek verdiğini, çocuklarla vakit geçirip onlara şekerlemeler götürdüğünü ve bu sosyal projeyle bir şeyler geri vermenin önemli olduğunu vurguladı.

Maçlardan önce Türk milli marşını saygıyla dinlediğini ve zamanla bu anı heyecanla bekler hale geldiğini söyleyen Reis, marşın stadyumdaki herkesi birleştirdiğini ve bunu özleyeceğini belirtti. Kovulduktan sonra taraftarların sevgisinden etkilendiğini, hatta rakip takım taraftarlarının ayrılışını üzüntüyle karşıladığını ve sosyal medyada olumlu mesajlar gördüğünü ifade etti. Bu durumun çalışmalarının takdir edildiğini gösterdiğini ve saygılı davranışlarının karşılık bulduğunu söyledi.

Samsunspor'dan çıkardığı dersleri paylaşan Reis, her zaman fikrini savunması, çıkarları için mücadele etmesi ve antrenörlük işine müdahale edilmesine izin vermemesi gerektiğini öğrendiğini belirtti. Örneğin yönetimin ilk 11'e müdahalesini kabul etmeyeceğini ve gelecekte kendi teknik ekibi konusunda daha ısrarcı olacağını söyledi. Yanında güvendiği ve gerektiğinde eleştirebilecek insanların olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, geçen yaz yardımcısı Markus Gellhaus'un dönüşünde önerilerinin kabul edilmemesini bir daha kabul etmeyeceğini ifade etti.