Thorpe'dan Kral'a Tepki: Senatodan Kınama - Son Dakika
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Thorpe'dan Kral'a Tepki: Senatodan Kınama

Avustralya Senatosu, Senatör Thorpe'un Kral 3. Charles'a yönelik tepkisini kınadı.

18.11.2024 11:47
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Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe'un ülkeye ziyarette bulunan İngiltere Kralı 3. Charles'ın konuşmasına yönelik tepkisini kınayan karar tasarısı, Senatoda kabul edildi.

Thorpe'un 21 Ekim'de Kral 3. Charles'a yönelik "Burası senin toprağın değil!" sözleriyle tepki göstermesini kınayan karar tasarısı, Senatoda oylamaya sunuldu.

Sembolik karar tasarısı 12 "hayır", 46 "evet" oyu ile kabul edildi.

Thorpe'un Kral Charles'a yönelik ifadelerinin "saygısızca" olduğu kaydedilen kararda Aborjin kökenli senatörün, Parlamentonun kalan döneminde herhangi bir heyette temsilci olma hakkını kaybetmesi gerektiği belirtiliyor.

Thorpe, Senatonun kararının ardından basına yaptığı açıklamada, Kral Charles'ın Avustralya'ya tekrar gelmesi halinde yine aynısını yapacağını ifade ederek, "Bu ülkede sömürgeleştirmeye direneceğim. Bu toprakların gerçek egemenlerine bağlılık yemini ediyorum. İlk halklar gerçek egemenlerdir. Rastgele bir kral gelip egemen olduğunu söyleyemez." dedi.

Senatonun karar tasarısı, sembolik özellik taşıyor.

Tasarıyı onaylayan senatörler, kınadıkları kişinin görüşlerini kabul etmediklerini belirtmiş oluyor.

Thorpe'tan İngiltere Kralı'na "Burası senin toprağın değil!" tepkisi

Senatör Thorpe, 21 Ekim'de Avustralya Parlamentosuna hitap eden Kral 3. Charles'ın konuşmasına, "Burası senin toprağın değil! Benim kralım değilsin! Bizim kralımız değilsin!" sözleriyle tepki göstermişti.

İngiliz Kraliyetinin ülkesini işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Thorpe'dan Kral'a Tepki: Senatodan Kınama - Son Dakika

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