THY 2024 İkinci Çeyrekte Yolcu Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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THY 2024 İkinci Çeyrekte Yolcu Kapasitesini Artırdı

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. Şirket, jeopolitik gerilimlere rağmen büyümesini sürdürdü ve sektörün önde gelen hava yollarından biri oldu. Ayrıca, kargo gelirleri de önemli ölçüde arttı.

05.08.2024 20:16
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Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2024 yılının ikinci çeyrek trafik sonuçlarına yer verildi.

THY, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde toplamda 22,1 milyon yolcu taşıdı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, rekabetin yoğun olarak hissedildiği 2024 yılının ikinci çeyreğinde dünya geneli yolcu kapasitesi Kovid-19 salgını öncesi rakamlarını ancak yakalarken, THY 2019 yılı yolcu kapasitesinin yüzde 38 üzerine çıkarak sektörün önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti.

Kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi

Turkish Cargo Avrupa'nın en büyük hava kargo operasyon merkezi olan Smartist'te yürüttüğü faaliyetleri ile yılın ikinci çeyreğinde hız kazanan e-ticaret büyümesinden kayda değer bir pay aldı. Aynı zamanda, Süveyş Kanalı'ndaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere de önemli bir alternatif sundu. Bu sayede, şirket 2024 yılının ilk 6 ayında taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 artırdı ve IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.

Bu yılın Nisan-Haziran 2024 döneminde THY'nin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 10 yükselerek 5,7 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 81'ini oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu Bölgesi'nin güçlü katkısıyla 4,6 milyar dolar yükselirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi ve 885 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet karı yüzde 26 düşüşle 591 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uçak sayısı 458'e ulaştı

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı.

THY, iştirakleri ile birlikte bugün yaklaşık 92 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY 2024 İkinci Çeyrekte Yolcu Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

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