
THY 500. Uçağını Kutladı: TK-Aile

THY 500. Uçağını Kutladı: TK-Aile
16.02.2026 14:44
Turkish Technic çalışanı Erkan Yaman, THY'nin 500. uçağı TK-Aile'nin giydirilmesindeki duygularını paylaştı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) filoya kattığı 500'ncü uçak olan ve 100 bin çalışanın fotoğrafının yer aldığı Airbus A350 tipi TK-Aile adlı uçağın giydirilme aşamasında emeği olan Turkish Technic çalışanı Erkan Yaman, "200, 300 ve 400'ncü uçakların giydirilmesinde buradaydım. Benim için en anlamlısı 500'ncü uçaktı. Şimdi ki hedefim bininci uçağı burada görmek ve ona emek vermek" dedi.

THY'nin filoya kattığı 500'ncü uçağın gökyüzüyle buluşma aşama hikayesi anlatılmaya devam ediyor. Filoya katılan ve üzerinde 100 bin çalışanın fotoğrafının yer aldığı TK-Aile adlı uçağın giydirilmesi ve boyama aşamasını Turkish Technic çalışanı Erkan Yaman anlattı. Yaman'ın o aşamada yaşadıklarının paylaşıldığı hikaye sanal medya hesabından paylaşıldı.

BU ZAMANA KADAR 600'E YAKIN UÇAK BOYADI; İLK BOYADIĞI UÇAK 100'NCÜ UÇAKTI

26 yıldır Turkish Technic'te çalıştığını ifade eden Erkan Yaman, "İşe başladığım yıl işi öğrenmem için farklı atölyelerde görevlendirildim. Boya atölyesinde işimi beğenen şef, 'bizimle çalışır mısın?' dediğinde kabul ettim o gün bu gündür uçak boyuyorum. Ayda 2 uçak boyasak yılda 24 uçak yapar. 26 yıldır çalışıyorum en az 600 uçak boyamışımdır. Boyadığım ilk uçağı dün gibi hatırlıyorum. Filomuzdaki A310'lardan biriydi. Aynı şekilde 200, 300, 400 ve 500'ncü uçakta gene buradayım" dedi.

ORADA BENİM RESMİM DE VAR, BU BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR

Çalıştığı dönem boyunca boyadığı en farklı uçağın filoya katılan 500'ncü uçak olan TK-Aile olduğunu ifade eden Yaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama en anlamlısı 500'ncü uçaktı. Şuan çalışanların resimleri var onları uçağa uyguladık. O resimlerin arasında benim de resmim var. Bu beni çok duygulandırıyor. Uçağın ismi TK-Aile, 100 bin kişilik bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Ne hayal ediyorum biliyor musunuz bu hangarda bininci uçağımızı görmek."

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.