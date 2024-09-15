THY'den Hakaret Eden Yolcuya Hukuki Süreç - Son Dakika
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THY'den Hakaret Eden Yolcuya Hukuki Süreç

İstanbul-Londra seferinde kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki süreç başlatıldı.

15.09.2024 21:19
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün icra edilen İstanbul- Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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