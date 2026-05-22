THY'den Kurban Bayramı'na 365 İlavesefer

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için 365 ilave sefer planladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.