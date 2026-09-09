THY, İngiltere'de sistem arızası nedeniyle bazı seferlerde gecikme ve iptal uyarısı yaptı
Türk Hava Yolları, İngiltere'deki hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerde gecikme ve iptaller yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, yolcuların uçuş durumlarını TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linkinden takip etmelerini istedi.
Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.
THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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