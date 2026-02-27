THY İran Seferleri İptal Edilmedi

TÜRK Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedirö ifadelerini kullandı.